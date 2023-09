Ouverture de l'exposition commerciale internationale du Zhejiang 2023 et de la 11e Foire des produits d'exportation du Zhejiang à Hanoï. Photo:congthuong.vn



Organisés par le Service du commerce de la province chinoise du Zhejiang, la SARL des expositions internationales YuanDa (Zhejiang) et la Société par actions de publicité et de foires commerciales Vinexad, ces évènements réunissent une cinquantaine d’entreprises.



Les exposants présentent des machines et équipements, du textile-habillement, des matières premières et accessoires pour la filière textile, des produits électroniques et électroménagers…, sur une superficie totale de 4.000 m².



Selon les organisateurs chinois, le Vietnam est un partenaire important du Zhejiang au sein de l'ASEAN. En 2022, le commerce bilatéral était estimé à 20,56 milliards de dollars, dont 14,49 milliards d’exportations du Zhejiang et 6,07 milliards d’exportations vietnamiennes, soit une hausse annuelle de 16,85%, de 17,99% et de 14,21%, respectivement.



Ces évènements permettent aux partenaires vietnamiens de se renseigner sur des entreprises et produits du Zhejiang, ont déclaré les organisateurs chinois. Hanoï (VNA) - L'exposition commerciale internationale du Zhejiang 2023 et la 11e Foire des produits d'exportation du Zhejiang (Zhejiang Expo Fair) se sont ouvertes le 28 septembre au Centre international pour les expositions (ICE) à Hanoï.Organisés par le Service du commerce de la province chinoise du Zhejiang, la SARL des expositions internationales YuanDa (Zhejiang) et la Société par actions de publicité et de foires commerciales Vinexad, ces évènements réunissent une cinquantaine d’entreprises.Les exposants présentent des machines et équipements, du textile-habillement, des matières premières et accessoires pour la filière textile, des produits électroniques et électroménagers…, sur une superficie totale de 4.000 m².Selon les organisateurs chinois, le Vietnam est un partenaire important du Zhejiang au sein de l'ASEAN. En 2022, le commerce bilatéral était estimé à 20,56 milliards de dollars, dont 14,49 milliards d’exportations du Zhejiang et 6,07 milliards d’exportations vietnamiennes, soit une hausse annuelle de 16,85%, de 17,99% et de 14,21%, respectivement.Ces évènements permettent aux partenaires vietnamiens de se renseigner sur des entreprises et produits du Zhejiang, ont déclaré les organisateurs chinois.

De son côté, le directeur adjoint du Département des marchés asiatiques et africains du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, To Ngoc Son, a déclaré que son ministère appréciait le rôle du Zhejiang dans la coopération globale avec la Chine. En effet, en 2022, le Zhejiang a occupé le 4e rang parmi les localités chinoises entretenant des relations commerciales avec le Vietnam et a représenté 10% du total du commerce entre le Vietnam et la Chine.



Le potentiel de coopération entre le Vietnam et la province chinoise demeure énorme, a ajouté le responsable vietnamien. -VNA