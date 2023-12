Lors de l'ouverture de l'exercice militaire bilatéral Vietnam - Inde "VINBAX 2023 » à Hanoï. Photo : qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Les ministères vietnamien et indien de la Défense ont lancé le 11 décembre à Hanoï un exercice militaire conjoint pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies appelé VINBAX 2023.L'événement est la quatrième édition du genre, qui se déroulera du 11 au 19 décembre, avec la participation de 577 personnes, dont 45 officiers des corps médicaux et du génie de chaque armée, ainsi que des conférenciers, des responsables de communication et du personnel de soutien.Selon le colonel Luu Dinh Hien, chef de la délégation du Vietnam, cet exercice vise à améliorer la capacité professionnelle et la coordination des forces du génie militaire et des forces médicales militaires se préparant à la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, renforcer l'amitié et la solidarité, promouvoir une bonne coopération en matière de défense entre le Vietnam et l'Inde dans le domaine du maintien de la paix dans le cadre du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam (VDPO), le colonel Pham Manh Thang, chef adjoint du comité directeur de l'exercice, a déclaré qu'après le succès de VINBAX 2022 en Inde, l'événement de cette année marque le deuxième événement bilatéral. exercice sur le terrain entre les deux armées organisé au Vietnam, contribuant au renforcement des liens d'amitié, de solidarité et de défense entre le Vietnam et l'Inde dans le cadre de leur partenariat stratégique intégral.De son côté, le colonel Aseem Gupta, chef de la délégation de l'armée indienne participant à l'exercice, a déclaré que l'exercice VINBAX 2023 se concentre sur le déploiement d'équipes d'ingénierie et d'unités médicales militaires, mettant en œuvre la mission des Nations unies, afin de construire et de promouvoir une coopération militaire positive entre les deux armées des deux pays.