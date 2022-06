Lors d'une session de l'Assemblée nationale du Laos . Photo: VNA

Vientiane (VNA) - La troisième session de la 9e législature de l'Assemblée nationale (AN) du Laos s'est ouverte solennellement lundi 13 juin à Vientiane, en vue de discuter des questions importantes pour résoudre les difficultés économiques du pays.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le président de l'AN du Laos, Xaysomphone Phomvihane, a déclaré que les députés écouteront, discuteront et approuveront les questions fondamentales importantes du pays, y compris le rapport du Premier ministre sur la mise en œuvre du développement socio-économique national, du plan budgétaire de l'État, du plan monétaire pour le premier semestre et du plan de mise en œuvre pour le second semestre 2022.

Les députés examineront les rapports du gouvernement lao sur les progrès de la mise en œuvre de deux programmes nationaux de résolution des difficultés économiques et financières et du programme national de résolution des problèmes de drogue, ainsi que d’autres rapports.

L’AN du Laos examinera et approuvera également 3 nouveaux projets de loi et modifiera 9 projets de loi amendés.

La troisième session de l’AN (9e législature) du Laos se déroulera jusqu’au 8 juillet prochain. -VNA