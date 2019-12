Un stand présentant la production de soie lors de la semaine. Photo: VNA

Lam Dong (VNA) – Dans le cadre du Festival des fleurs de Da Lat 2019, la Semaine du thé et de la soie de la ville de Bao Loc s’est ouverte le 21 décembre dans la ville de Bao Loc, province de Lam Dong (Hauts plateaux du Centre).

Cette manifestation vise à promouvoir le commerce et le tourisme local, et le développement de la production de thé et de soie de la ville de Bao Loc, permettant ainsi aux producteurs de thé et de soie de se rencontrer et d'échanger leurs expériences.

Bao Loc possède actuellement plus de 2.890 hectares de thé avec une production annuelle de 32.290 tonnes. Les exportations locales de thé en 2019 est estimées à 15 millions de dollars.

La région abrite actuellement 30 entreprises opérées dans la production de soie, qui fabrique chaque année environ 1.000 tonnes de soie, soit de 75% à 80% de la production totale de soie de Lam Dong. Les exportations annuelles de soie de la ville s'élèvent à environ 16-18 millions de dollars.

La semaine se poursuivra jusqu’au 1er janvier 2020. -VNA