Photo : VNA

Son objectif: renforcer la notoriété des marques vietnamiennes sur le marché national et international.Durant cette période, plusieurs conférences seront organisées à travers le pays sur les façons de promouvoir et de commercialiser les produits vietnamiens et d’améliorer la compétitivité du pays.En 2020, le Vietnam a été considéré comme «un point lumineux» de l'économie régionale en raison de l’augmentation significative de la valeur de ses marques nationales et de ses exceptionnels bilans sanitaire et économique.En 2020, la valeur des marques nationales du Vietnam a progressé de 29% pour atteindre 319 milliards de dollars. Le Vietnam occupait le 33e rang du Top 100 mondial des labels.- VOV/VNA