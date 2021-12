Hanoï, 6 décembre (VNA) – Une semaine de produits vietnamiens a débuté le 6 décembre à Singapour, visant à promouvoir les produits et les marques vietnamiennes pendant la haute saison de consommation sur le marché de Singapour.

Photo d'illustration : VNA

Il est organisé par le Bureau commercial du Vietnam à Singapour en collaboration avec NTUC FairPrice et Hao Mart, les deux grandes chaînes de supermarchés de Singapour.Pas moins de 38 produits agricoles et aliments transformés ont été introduits dans le système de vente au détail, dont de nouveaux produits d'entreprises vietnamiennes comme le café aromatisé aux fruits, par exemple le yaourt et la tisane.Tran Thu Quynh, chef du bureau commercial du Vietnam à Singapour, a déclaré que la plupart des articles mis en vente dans le système de supermarchés cette fois sont le résultat direct des efforts du bureau commercial pour soutenir les entreprises au cours de l'année, dont le succès de la Semaine nationale des marques du Vietnam 2021 - Exposition hybride sur les produits alimentaires halal et transformés qui s'est tenue à Singapour en août.Après avoir vérifié les produits présentés à l'exposition, FairPrice Co-operative Ltd. a immédiatement signé des contrats avec de nombreuses entreprises vietnamiennes, dont TH True Milk, Huu Nghi (Tipo) et Hat A Coffee. D'autres produits ont également été introduits dans le système des supermarchés grâce aux efforts du bureau pour appliquer les technologies de l'information à la promotion commerciale.Actuellement, FairPrice est la plus grande chaîne de supermarchés à Singapour, représentant 75% de la part de marché de détail.Goh Tsu Ching, responsable de l'approvisionnement international chez FairPrice, a déclaré qu'il y avait plus de 800 produits vietnamiens en vente dans les supermarchés FairPrice. La valeur totale des produits vietnamiens vendus via les supermarchés a atteint 66 millions de dollars singapour iens (48 millions de dollars américains) l'année dernière, contre 44 millions de dollars singapouriens en 2017.L'événement de cette année a vu la présence de 12 nouveaux produits vietnamiens au supermarché Hao Mart. La plupart d'entre eux sont connectés via l'exposition hybride de la semaine des marques au Vietnam, à savoir le café Hat A, le café Hello 5, le lait TH, l'eau de coco Betrimex et le miel Honeco.Hao Mart est une nouvelle chaîne de supermarchés sur le marché de détail singapourien. Il a récemment importé un total de 60 articles du Vietnam. En plus de fournir des produits Halal au marché musulman de Singapour, Hao Mart a également l'ambition de devenir un centre d'introduction et de connexion de produits Halal aux pays voisins de l'ASEAN.- VNA