Des produits présentés lors de la semaine. Photo: kinhtedothi.vn

Hanoï (VNA) - La Semaine des oranges et des produits de spécialité de la province montagneuse septentrionale de Hà Giang a débuté le 19 décembre au jardin Ly Thai Tô, arrondissement de Hoàn Kiêm à Hanoï.

Cet événement vise à promouvoir et à présenter les principaux produits agricoles de la province de Hà Giang aux consommateurs. La semaine regroupe 24 de stands d’oranges et de produits de spécialités du programme "Chaque commune un produit" (OCOP) de Hà Giang.

L’orange de Hà Giang est considérée "noble" et possède des particularités en termes de morphologie et de qualité différentes des autres variétés ; son fruit est plus gros et sa pelure, rugueuse. Quand le fruit est mûr, il donne un goût sucré et juteux.

Ces dernières années, la superficie, le rendement et la production d'orangers dans la province de Hà Giang ont augmenté régulièrement chaque année. Au cours de la période 2016-2018, il s’agit d’une augmentation annuelle de 180 hectares d'orangers pour 12.000 tonnes supplémentaires de fruits par an. Selon les prévisions des agences professionnelles pour la récolte 2018-2019, la production d’oranges pourrait dépasser les 50.000 tonnes. En particulier, les oranges de Hà Giang sont considérées par les clients de la capitale comme un produit propre, savoureux et typique. -VNA