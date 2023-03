Ouverture de la semaine de produits thaïlandais Mini Thailand Week 2023 à Can Tho. Photo: VNA Can Tho (VNA) - La semaine de produits thaïlandais Mini Thailand Week 2023 s'est ouverte le 31 mars dans la ville de Can Tho (Sud).

Cet évènement de trois jours est organisé par le Département de la promotion du commerce international du ministère thaïlandais du Commerce, permettant à resserrer les échanges et la coopération entre les entreprises des deux pays.

Il permet également à des entreprises vietnamiennes et thaïlandaises de présenter leurs produits, se renseigner sur des opportunités d'affaires et d'investissements et renforcer leur partenariat, a déclaré Nguyen Van Hong, vice-président du Comité populaire municipal.

Photo: VNA

Mini Thailand Week 2023 présente une large gamme de produits tels que aliments et boissons, produits de soins de santé et de beauté, appareils électroménagers, produits de mode et accessoires, produits pour enfants, produits touristiques…-VNA