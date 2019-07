Hanoï (VNA) - La 12e Semaine de la coopération dans l'éducation Chine-ASEAN a commencé le 22 juillet dans la ville de Guiyang, province du Guizhou, en Chine.



Plus de 2.400 représentants et étudiants venus de Chine, des pays membres de l'ASEAN, ainsi que de sept pays partenaires - Russie, Suisse, Kazakhstan,...- y participent.



L'événement a pour objectif de renforcer la coopération dans ce domaine entre la Chine et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Les délégués participeront à une dizaine de forums bilatéraux, se concentrant sur le renforcement de la coopération dans l'éducation universitaire, la formation professionnelle et la puériculture, la formation des hommes d'affaires au sein de l'université, la collaboration entre l'école et l'entreprise, etc.



Selon le consulat général de Thaïlande à Kunming, l'éducation est l'un des piliers socio-culturels de l'ASEAN. L'expérience du Guizhou dans l'application des technologies avancées dans l'élimination de la pauvreté et l'amélioration des moyens de subsistance de la population sera un bel exemple pour d'autres pays.



Ces dernières années, la province du Guizhou a intensifié sa coopération éducative avec l'ASEAN. Environ 71% des étudiants étrangers poursuivant leurs études dans cette localité viennent des pays de l'ASEAN.



Guizhou compte 36 universités qui ont noué des partenariats avec 85 universités, écoles supérieures et organisations éducatives des pays de l'ASEAN. -VNA