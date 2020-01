Photo:VNA

Da Nang (VNA) - Une réunion du Groupe de travail des hauts officiels de la Défense de l'ASEAN élargi (ASEAN Defence Senior Officials' Meeting Plus Working Group/ ADSOM WG ) a débuté dans la ville de Da Nang au Centre, attirant plus de 120 délégués venus des 10 pays de l'ASEAN et de ses huit partenaires de dialogue.La réunion de trois jours vise à préparer les documents et le contenu pour la 7e réunion du ministre de la Défense de l'ASEAN élargie (ADMM ) pour soumettre à la réunion des hauts officiels de la défense de l'ASEAN élargie (ADSOM ), qui se tiendra à Hanoï en août.Les participants examineront le travail du groupe de travail d'experts de l'ADMM au cours de la période 2017-2019 et fixeront un nouveau plan d'action pour celle de 2020-2022, et donneront des suggestions sur les documents de la 7e réunion de l’ADMM …S'adressant à la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, a déclaré que le rôle central de l'ASEAN dans la structure de la sécurité régionale devait être maintenu.Le Vietnam encouragera les initiatives des anciens présidents de l'ASEAN, a-t-il ajouté, affirmant que les contenus prioritaires du Vietnam en 2020 seront dans l'intérêt commun du bloc. -VNA