Une réunion du Parlement malaisien. Photo d'archives : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - La première session en 2022 du Parlement malaisien s'est ouverte le 28 février dans le contexte où ce pays doit à la fois faire face au nombre croissant de cas de COVID-19 et tenter de se remettre de la pandémie. La réunion devra se poursuivre jusqu'au 24 mars.



Dans son discours prononcé lors de l’ouverture de la session, le roi de Malaisie, Abdullah Sultan Ahmad Shah, a appelé tous les membres du Parlement à travailler ensemble pour assurer le redressement du pays.



Selon lui, en 2022, la Malaisie doit continuer à renforcer ses stratégies et sa résilience pour faire face aux défis du COVID-19. Il a insisté sur la nécessité d’accélérer la reprise économique du pays, d'aider les gens à reconstruire leur vie dans la sécurité, la paix et le bonheur, pour le bien du pays.



La Malaisie a détecté le 24 février 32.070 nouveaux cas de COVID-19, le niveau le plus élevé depuis l’apparition de l'épidémie dans ce pays d'Asie du Sud-Est en 2020. Le bilan quotidien jusqu'au 28 février est resté supérieur à 20.000.-VNA