La cérémonie d'ouverture de la première session de la 9e législature de l’Assemblée nationale du Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le matin du 22 mars, la première session de la 9e législature de l'Assemblée nationale (AN) du Laos s'est ouverte solennellement à Vientiane.

Cet événement, qui a eu lieu au nouveau bâtiment de l'AN au Laos, un cadeau du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, a vu la présence des membres du Bureau politique, des membres du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL).

La cérémonie a également réuni des ministres, des dirigeants d'organisations telles que le Front lao pour l'édification nationale, des organisations de masse, des intellectuels, des anciens députés de l'AN du Laos, des représentants des entreprises, ainsi des ambassadeurs et représentants de délégations diplomatiques au Laos.

Lors de cette session, les questions liées au personnel et à la consolidation de l'appareil gouvernemental et des agences judiciaires sont mises à l'ordre du jour.

Au cours des cinq jours de travail, la première session de la 9e législature de l’Assemblée nationale du Laos approuvera le rapport sur les résultats des élections et vérifiera le statut des députés de la 9e législature de l'AN; discutera et approuvera la structure organisationnelle et le personnel de direction, la structure organisationnelle de l'État et du gouvernement; discutera et adoptera le rapport sur le 9e plan quinquennal de développement socio-économique et sur le prochain plan budgétaire quinquennal (2021-2025); ...

Immédiatement après la cérémonie d'ouverture, l'AN du Laos a élu Saysomphone Phomvihane à la présidence de la 9e législature de l'AN du Laos.

Le nouveau président du Laos, Thongloun Sisoulith, prononce son discours d'investiture. Photo: VNA

Dans le cadre de la session, l'AN du Laos a élu l'actuel secrétaire général du PPRL, Thongloun Sisoulith, au poste de président du Laos pour le mandat 2021- 2025 avec 98,77% des voix.

Mme. Pany Yathotou, présidente de l'AN de la 9e législature du Laos, et Bounthong Chitmany ont été élus vice-présidents du Laos.

Le même jour, avec 97,53% des voix, Phankham Viphavanh a été élu Premier ministre pour le mandat 2021-2025. -VNA