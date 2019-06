Photo: Agence de coopération au développement économique avec des pays voisins



Hanoï (VNA) - Une nouvelle route de 114 km reliant la frontière de la Thaïlande à la province laotienne de Luang Prabang a été ouverte à la circulation, réduisant ainsi le temps de trajet entre la province thaïlandaise de Nan et Luang Prabang.



Perames Vudthitornetiraks, président de l'Agence de coopération au développement économique avec les pays voisins, a déclaré jeudi que cette nouvelle route reliait le district de Hongsa au nord-ouest du Laos à Luang Prabang, prolongeant ainsi le réseau routier de la poste frontière Huai Kon dans la province de Nan à la province de Luang Prabang.



La route à deux voies raccourcit le temps de trajet de Nan à Luang Prabang de neuf à cinq heures. Il devrait attirer davantage de 10 à 20% du nombre de touristes dans les deux provinces thaïlandaise et laotienne, en particulier ceux en provenance de Chine, du Vietnam et d'Europe, a-t-il déclaré.



Le projet nécessite 1,98 milliard de bahts, soit environ 64 millions de dollars, dont la Thaïlande a contribué à hauteur de 395,4 millions de bahts et a consenti un prêt à taux préférentiel de 1,58 milliard de bahts, représentant 80% des capitaux d’investissement.



Pheng Douangngeun, directeur général du Département des routes du Laos, a déclaré que les communautés locales attendaient depuis longtemps la nouvelle route, qui permettait de faciliter le transport et d’ouvrir l’accès aux sites touristiques naturels le long de la route. -VNA