Lors de l'événement. Photo: La page Facebook d'ENVIROTEX 2019 Lors de l'événement. Photo: La page Facebook d'ENVIROTEX 2019

Hanoï (VNA) - La foire-expo internationale des technologies de l'environnement 2019 (ENVIROTEX 2019) a été inaugurée le 23 octobre à Hanoï.

L’événement est organisé par l’Association vietnamienne pour la conservation de la nature et de l’environnement (VACNE) et l’Association sud-coréenne de l’industrie environnementale (KEIA), sous les auspices du ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement et du ministère sud-coréen de l'Environnement.

Selon le docteur Nguyen Ngoc Sinh, président de la VACNE, ENVIROTEX 2019 se concentre sur la recherche de technologies et d’équipements appropriés pour le traitement de la pollution dans les grandes villes vietnamiennes, tout en permettant aux entreprises participantes de partager leurs expériences et promouvoir leur coopération dans le domaine de l’environnement.

L’édition de cette année réunit 100 stands de 80 entreprises présentant trois catégories de produits, à savoir traitement des eaux usées, traitement de l'air et de la pollution, et produits économes en énergie et respectueux de l'environnement.

Plus de 20 entreprises présentent aussi des produits et services des secteurs de la construction, de l’ameublement et de l’immobilier. -VNA