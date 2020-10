La foire OCOP 2020 attire 150 stands exposant des produits associés à la culture du delta du fleuve Rouge. Photo: Internet

Hanoï (VNA) – La foire "One Commune One Product" (OCOP) 2020 - ou «À chaque commune son produit» - a ouvert ses portes vendredi soir 9 octobre dans la rue Trinh Cong Son, à Hanoï.

Cet événement qui a lieu du 8 au 12 octobre attire 150 stands exposant des produits associés à la culture du delta du fleuve Rouge.



S'exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyen Van Chi, chef adjoint permanent du bureau de coordination du programme d’édification de la Nouvelle Ruralité de Hanoï, a déclaré que les produits exposés avaient atteint des normes 3 étoiles et plus, avec une origine claire et une hygiène garantie.

Les visiteurs ont également l'occasion de profiter de démonstrations de calligraphie, de fabrication de poteries de Bat Trang et de chant « xam » (art musical folklorique de rue).



Un séminaire sur la connectivité commerciale et l'écoulement des produits de l’OCOP du delta du fleuve Rouge a eu lieu le 9 octobre.



A cette occasion, sont présentées également 66 peintures marquant le 66e anniversaire de la libération de la capitale ainsi que de nouvelles activités de développement rural et de l'OCOP.-VNA