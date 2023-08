Stand présentant des produits de la province de Saravan, Laos. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Dans la soirée du 3 août, la cérémonie d'ouverture de la Foire internationale du commerce, du tourisme et de l'investissement du corridor économique Est-Ouest - Da Nang 2023 (Foire internationale EWEC - Da Nang) a eu lieu.



Cette foire est organisée par le Service de l'Industrie et du Commerce de Da Nang, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Espace d'exposition pour présenter les potentiels de l'industrie, du commerce, de l'investissement et du tourisme de la ville de Da Nang. Photo: VNA





La foire regroupe plus de 300 stands, dont 283 de 33 villes et provinces vietnamiennes et les 27 autres d’autres pays tels que le Laos, le Myanmar, l’Indonésie, le Canada, la Hongrie, la Chine, la République de Corée et la Thaïlande...



Les produits et biens exposés au salon comprennent l'électronique, des équipements technologiques, l'électroménager, des meubles, des objets d'artisanat, des boissons, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des services de voyage...



En particulier, la foire dispose d'un espace d'exposition pour présenter les potentiels de l'industrie, du commerce, de l'investissement et du tourisme de la ville de Da Nang.-VNA