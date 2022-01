Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 22 janvier, le Centre de promotion du commerce agricole relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a organisé la cérémonie d'ouverture de la Foire de printemps de l'Année du Tigre 2022 à Hanoï.

L'événement a réuni 50 stands de près de 50 unités et entreprises venues de partout le pays présentant des spécialités agricoles régionales, des produits artisanaux, des biens de consommation courante et des produits souvenirs.

La foire fournit aussi aux participants une plate-forme pour promouvoir leurs marques et présenter leurs produits, tout en visant à honorer les produits agricoles, forestiers et aquatiques de haute qualité et à répondre aux besoins d'achat des gens à l'occasion du Nouvel An lunaire. -VNA