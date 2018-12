Hanoï (VNA) - La Foire de la mode du Vietnam 2018 (VIIF) ayant pour thème "Hiver romantique à Hanoï" s'est ouverte jeudi soir au Palais de la culture et de l'amitié de Hanoï (91 rue Tran Hung Dao).

L'événement est co-organisé par la société par actions du Centre des foires et expositions du Vietnam (VEFAC), le groupe du textile-habillement du Vietnam (VINATEX), l'Association du cuir et des chaussures du Vietnam (LEFASO) et l'Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS).

Ces 22 dernières années, l'événement a mis en vedette des vêtements, produits en cuir, des chaussures, des bijoux, des cosmétiques..., afin de répondre à la demande domestique et de stimuler les activités d'exportation.

Plus de 200 stands de près de 150 entreprises présentent leurs produits sur une superficie totale de 4.000 m². Les grandes marques de la mode du Vietnam présentent de nouveaux produits avec des programmes promotionnels.



Sont également prévus des séminaires sur la mode, des défilés de mode, etc. Clôture le 18 décembre. -VNA