Le secrétaire général de l'ASEAN Dato Lim Jock Hoi prend la parole lors de la cérémonie d'ouverture. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - La cérémonie d'ouverture de la foire de charité Bazaar 2019 du Cercle des femmes de l'ASEAN (en anglais: ASEAN Women's Circle - AWC) s'est déroulée le 7 novembre au secrétariat de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie.



C'est un événement annuel visant à promouvoir la compréhension mutuelle, la solidarité et l'amitié entre les pays membres du bloc régional et ses partenaires.



Cette manifestation de deux jours compte 103 stands issus des dix nations membres de l'ASEAN et de différents pays partenaires (Union européenne, République de Corée, Inde, Chine, etc.), présentant des produits et les cultures des pays participants.



En 2018, la foire a recueilli plus de 200 millions de roupies, qui ont été utilisés pour acheter des couvertures, des ordinateurs et des outils d'apprentissage pour les orphelinats et les centres de protection sociale en Indonésie, contribuant ainsi à améliorer la vie de nombreux Indonésiens.



Selon le comité organisateur, tout l'argent collecté lors de cet événement de deux jours sera accordé à des activités caritatives en Indonésie.



L'ambassade du Vietnam en Indonésie et la mission permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN ont installé deux stands à la foire, vendant des produits de la culture unique du Vietnam ainsi que des plats traditionnels. -VNA