Lang Son (VNA) - La foire commerciale internationale Vietnam - Chine 2022 a ouvert ses portes mercredi soir, 2 novembre, dans la ville de Lang Son de la province vietnamienne de Lang Son (Nord).

Des visiteurs lors de la Foire. Photo : VNA

Organisée alternativement depuis 2001 dans les provinces vietnamienne de Lang Son et et chinoise du Pingxiang , cet événement fait partie du Programme national de promotion du commerce de l'année 2022 et et du programme de promotion commerciale de la province de Lang Son.

Il s’agit également d’une activité significative pour célébrer le 191e anniversaire de la fondation de la province de Lang Son (4 novembre 1831 - 4 novembre 2022) et pour stimuler la production et les affaires, développer les marchés, trouver des partenaires, promouvoir et consommer les produits, créer des opportunités commerciales entre les entreprises vietnamiennes et chinoises dans la coopération en matière d'investissement et de développement.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-présidente du Comité populaire provincial de Lang Son, Doan Thu Ha, a déclaré qu'au cours des dernières années, la province de Lang Son a promu la coopération avec des localités de Chine et des pays tels que la République de Corée et le Japon, les pays de l'ASEAN et des organisations internationales.

La province s'est concentrée sur l'investissement dans le développement des infrastructures de transport reliant les régions, a renforcé la réforme des formalités administratives dans le domaine de l'importation et de l'exportation de marchandises, l’amélioration de l'environnement des investissements et des affaires et la réation des des conditions favorables pour les entreprises.

Ainsi, la valeur totale d'import-export de Lang Son a atteint en 2021, 4.270 millions de dollars, représentant 138,6% du plan, en hausse de 52% en glissement annuel, dont le montant d’exportations est de 1.370 millions de dollars, soit 102,2% du plan fixé. Au cours des 10 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires total des importations et des exportations de la province est estimé à 2.500 millionsde dollars.

Selon le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Dang Hoang An, le Vietnam et la Chine entretiennent une relation de coopération de longue date. Il a estimé que cette activité était une opportunité pour promouvoir les exportations des produits OCOP du Vietnam, apporter des produits de qualité sur le marché chinois et servir de passerelle pour le commerce entre le Vietnam et la Chine en général, les provinces de Lang Son et du Guangxi en particulier.

M. Hu Suojin, conseiller de l'Ambassade de Chine au Vietnam, a déclaré que Lang Son est une porte d'entrée spéciale pour réaliser une importante coopération économique entre le Vietnam et la Chine. Au cours des dernières années, Lang Son a constamment amélioré l'environnement d'investissement. De nombreuses entreprises chinoises sont venues à Lang Son pour investir, a-t-il déclaré, espérant que la province continuera d'avoir des politiques pour attirer les investissements, créer des conditions favorables aux entreprises chinoises à investir dans la province.

La foire réunit cette année 260 stands de plus de 100 entreprises venues du Vietnam et de Chine.

Dans le cadre de la foire, se dérouleront de nombreuses activités commerciales pour connecter les entreprises chinoises et vietnamiennes, ainsi que des événements culturels et artistiques spéciaux.

Clôture le 9 novembre. -VNA