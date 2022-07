Des visiteurs à la foire. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - La foire commerciale internationale de la sous-région du Grand Mékong (GMS) - Quang Tri 2022 a ouvert ses portes le 25 juillet dans la province de Quang Tri (Centre).

La foire, qui se poursuit jusqu’au 31 juillet, comprend plus de 400 stands, dont 18 d’entreprises étrangères. Elle présente une large gamme de produits tels que produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, aliments transformés, artisanat, meubles, habillements, matériaux de construction et appareils électriques… Les visiteurs peuvent également découvrir des plats spéciaux des pays de la GMS.

L'événement, organisé par le Comité populaire provincial et le ministère de l'Industrie et du Commerce, s'inscrit dans le cadre du Programme national de promotion du commerce en 2022.

Cérémonie d'ouverture. Photo: congthuong.vn

Lors de la cérémonie d'ouverture, Le Duc Tien, vice-président du Comité populaire provincial de Quang Tri, a déclaré espérer que la foire contribuerait à présenter les produits et services de qualité, favorisant le développement des entreprises.

La sous-région du Grand Mékong comprend le Cambodge, les provinces chinoises du Yunnan et du Guangxi, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam.-VNA