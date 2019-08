Cérémonie d'ouverture de la foire. Photo: baoangiang.com.vn

An Giang (VNA) - La foire commerciale internationale An Phu - An Giang 2019 a ouvert ses portes le 28 août dans le district d'An Phu, province d’An Giang (delta du Mékong).

Durant jusqu'au 2 septembre, la foire comprend 240 stands de 95 entreprises vietnamiennes et cambodgiennes. Elle présente des produits agricoles, des fruits de mer, des biens de consommation, des objets de décoration...

En marge de l’événement, de nombreuses activités sont programmées, notamment des spectacles musicaux, des démonstrations de machines agricoles, des séances de conseil sur le jardinage et la culture des fruits, et une exposition de villages artisanaux.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Lê Van Nung, vice-président du Comité populaire provincial, a déclaré que ces dernières années, la foire commerciale internationale An Phu – An Giang avait prouvé son efficacité dans la promotion de l'amitié et de la coopération en matière de commerce et d'investissement entre entreprises, afin de stimuler l'import-export et l'expansion des marchés.

Le vice-président du Comité populaire d’An Giang a ajouté que c'était une opportunité pour les entreprises vietnamiennes et cambodgiennes de présenter leurs produits et leurs atouts.

La foire, passant du statut de foire provinciale à celle internationale, fait partie du Programme national de promotion du commerce 2019 approuvé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce. -VNA