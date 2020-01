Un rituel lors de la fête Tich Dien 2020 à Ha Nam. Photo: VNA

Ha Nam (VNA) - La fête des Labours ou "Tich Dien" en vietnamien a eu lieu le 31 janvier (soit le 7è jour du Nouvel An lunaire) dans la commune de Tien Son, district de Duy Tien, province de Ha Nam (à 60 km au Sud de Hanoi), afin de souhaiter une bonne récolte cette année.

Plusieurs responsables des ministères et services, les autorités de Ha Nam et des provinces voisines, ainsi que de nombreux habitants locaux ont participé à cet événement annuel.



Selon les annales historiques, le roi Le Dai Hanh descendit au printemps 987 dans une parcelle de rizière au pied de la montagne de Doi Son, pour tracer avec une charrue les premiers sillons afin de s'assurer de la fécondité de la terre et des bonnes récoltes pour toute l'année. En effectuant ce geste hautement symbolique de labourer la terre, il entendait attirer les faveurs du Ciel sur son peuple. La fête Tich Dien est devenue un rite de la dynastie des Ly, des Tran, des Le postérieurs et des Nguyen.

La fête comprend de riches activités culturelles avec une cérémonie d'offrande d'encens, la procession du palanquin de la tablette sacrée consacrée au culte de l'empereur Le Dai Hanh, des danses du dragon, des jeux traditionnels. Puis, un vénérable notable tenant le rôle de l'empereur Le Dai Hanh descend dans le champ pour labourer la terre, débutant ainsi les cérémonies de la fête Tich Dien. Ensuite, des dirigeants du pays labourent à leur tour le champ.



A cette occasion, 7 communes de la province de Ha Nam a été décernées le certificat reconnaissant qu'elles ont atteint les critères de la Nouvelle ruralité. -VNA