Fête des rois fondateurs Hung à Phu Tho. Photo: VNA

Phu Tho (VNA) – La province de Phu Tho (Nord) a organisé le soir 21 avril la cérémonie d’ouverture de la Fête des rois fondateurs Hung , de la Semaine de la culture et du tourisme de la terre ancestrale 2023, du Festival du patrimoine culturel immatériel du Vietnam reconnu par l'UNESCO et de la célébration du 20e anniversaire de la Convention de l'UNESCO de 2003.Dans son discours, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a rappelé les valeurs du culte des rois fondateurs Hung et des 14 autres patrimoines culturels immatériels du Vietnam reconnus par l’UNESCO.Ces dernières années, le Parti et l'État ont toujours veillé à investir dans la recherche, la conservation et la restauration des patrimoines culturels, appelant les Vietnamiens dans l’ensemble du pays et à l’étranger à contribuer à la promotion du culte des rois fondateurs Hung et des autres patrimoines immatériels.Le vice-Premier ministre a proposé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et au Comité populaire de la province de Phu Tho d'assurer les meilleures conditions pour que les artistes et artisans populaires aient un espace pour créer et se produire, que les visiteurs, notamment les amis internationaux, puissent découvrir les valeurs culturelles nationales.Il a proposé à l'UNESCO et à d’autres organisations internationales et partenaires de continuer à soutenir le Vietnam dans la conservation, la reconnaissance et la mise en l'honneur des valeurs culturelles matérielles et immatérielles.L'UNESCO est heureuse de voir le gouvernement vietnamien souligner l'importance de promouvoir tous les aspects de la culture pour contribuer à la croissance économique, a déclaré Christian Manhart, chef de son Bureau de représentation au VietnamIl a en même temps félicité le Vietnam d'être le deuxième membre élu au Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine culturel immatériel. Le Vietnam assume un rôle important dans la plupart des activités de l'UNESCO et peut partager avec d'autres pays ses expériences de réussite dans le domaine de la culture, a-t-il estimé.La Fête des rois fondateurs Hung et la Semaine de la culture et du tourisme de la terre ancestrale 2023 ont lieu du 20 au 29 avril, avec de nombreux rituels traditionnels et activités artistiques et sportives. -VNA