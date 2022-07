Cérémonie d'ouverture de la fête de don du sang "Goutte rouge de reconnaissance ". Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La fête de don du sang intitulée "Goutte rouge de reconnaissance" a débuté mardi le 26 juillet à Hanoï. Cet événement fait partie de l'Itinéraire rouge 2022 qui se déroule dans 46 villes et provinces du pays.

S'exprimant lors de l'événement, le directeur adjoint de l'Institut central d'Hématologie et de Transfusion sanguine, Nguyen Ha Thanh, a déclaré que cette année, la fête de don du sang a eu lieu à l'occasion du 75e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie du Vietnam (27 juillet) en vue d’exprimer la gratitude des jeunes générations envers les grands mérites des générations précédentes, contribuant à orienter les jeunes sur un mode de vie sain, l’affection et le partage avec la communauté.

Ces 11 années dernières, "Goutte rouge de reconnaissance" a récolté près de 31.000 unités sanguines. Cette année, l’événement vise à attirer 4.000 donneurs volontaires et à collecter 3.000 unités sanguines.

Un volontaire donne son sang à la cérémonie d'ouverture du programme. Photo: VNA



Organisé par l'Institut central d'Hématologie et de Transfusion sanguine, le Comité national de pilotage de sensibilisation au don du sang et l'Association des jeunes de Hanoi pour le don de sang, le programme a lieu du 26 au 31 juillet.

Dans le cadre de cet événement, des concours de communication pour mobiliser le don de sang, des événements culturels, la distinction d'individus et collectivités exemplaires… sont également prévus.

Avec le message "Connecter le sang vietnamien", le 10e programme de don de sang "Itinéraire rouge" a lieu du 2 juin au 31 juillet dans 46 villes et provinces du pays, avec 120.000 unités de sang attendues.

Actuellement, ce programme a été organisé avec succès dans 44 villes et provinces et plus de 100.000 unités de sang collectées. -VNA