Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La deuxième session de la 15e Assemblée nationale (AN) a débuté mercredi matin à Hanoï.

Avant la séance d'ouverture, les dirigeants du Parti, de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam et des députés sont allés rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.

Ensuite, l’AN a tenu une séance préparatoire, discuté et voté pour approuver le programme de cette session.

En raison de la pandémie de COVID-19, cette session est organisée en ligne et en présentiel, divisées en deux périodes : la première se déroule en ligne en 11 jours du 20 au 30 octobre tandis que la deuxième pendant 6 jours du 8 au 13 novembre, avec le rassemblement des députés à Hanoï.

Photo : VNA



Lors de la deuxième session, l’AN examinera et approuvera deux projets de loi et cinq projets de résolution. L’AN examinera les rapports sur l'évaluation des résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et de budget prévisionnel de l'Etat en 2021 ; sur la prévention et la lutte contre le COVID-19. Elle décidera le plan de développement socio-économique en 2022, le budget prévisionnel de l'Etat, le Plan de distribution du budget central en 2022 et le Plan triennal financier et de budget d'Etat pour la période 2022-2024.

L’AN va examiner les rapports sur le travail du président de la Cour populaire suprême et du président du Parquet populaire suprême ; les rapports du gouvernement sur la lutte contre la corruption, la criminalité, l'exécution des jugements en 2021, outre la tenue des séances de question-réponse.

L’AN devrait examiner et décider la Planification nationale de l’utilisation foncière pour la période 2021-2030, de vision à l'horizon 2050, du Plan quinquennal d'aménagement de l’utilisation foncière pour 2021-2025 et du Plan de restructuration économique pour la période 2021-2025 ; examiner d'autres rapports sur l'assurance sociale, l'assurance santé… -VNA