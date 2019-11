Bangkok, 17 novembre (VNA) - La conférences restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM Retreat) s’est ouverte le 17 novembre à Bangkok.

Le ministre de la Défense Ngô Xuân Lich lors de l' ADMM Retreat en Thaïlande. Photo : VNA

Dans son allocution, le vice-Premier ministre thaïlandais, Prawit Wongsuwan, a remercié les ministres de la Défense et le secrétariat de l'ASEAN d'avoir aidé le pays à achever son rôle de président de l'ASEAN en 2019 et à organiser avec succès les conférences des ministres de la Défense de l'ASEAN.

Il a hautement apprécié le rôle positif joué par les États membres de l’ASEAN dans la promotion de la coopération entre l’Union européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense, contribuant ainsi au maintien du rôle central de l’ASEAN dans la gestion efficace des défis régionaux.

Il a espéré que la conférence permettrait aux parties compétentes d'échanger leurs expériences et leurs points de vue sur les questions de défense et de sécurité, contribuant ainsi à renforcer la collaboration sur le terrain dans les années à venir.

Comme prévu, les ministres de la Défense des 10 États membres de l'ASEAN et de huit partenaires du dialogue, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la République de Corée, le Japon, l'Inde, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, se réuniront à la ADMM Retreat et à la 6ème conférence élargie des ministres de la Défense sur le sujet «sécurité durable» les 17 et 18 novembre. Ils discuteront des mesures à prendre pour renforcer la confiance et renforcer la coopération en matière de sécurité entre les membres de l'ASEAN et les partenaires du dialogue à tous les égards.



Des discussions auront lieu sur la coopération dans sept domaines que sont l’aide humanitaire et le secours en cas de catastrophe, la sécurité maritime, la médecine militaire, la lutte contre le terrorisme, les opérations de maintien de la paix, les activités humanitaires et la cyber-sécurité.

Selon les observateurs, la sécurité en mer Orientale deviendra une priorité pour les dirigeants de la défense.

Le Vietnam assumera le rôle de président de l’ADMM et de président de l’ADMM élargie de Thaïlande juste après la clôture du 6e ADMM élargie, le 18 novembre.

La participation du Vietnam aux événements a montré l'engagement actif, proactif et responsable du pays dans les domaines de coopération au sein de l'ADMM et de l'ADMM élargie, ainsi que les efforts déployés pour mettre en œuvre les initiatives du pays dans l'ASEAN dans le cadre de coopération en matière de défense.

À travers les événements, le Vietnam affirme également son rôle et sa position dans la région et dans le monde en participant à des forums multilatéraux et en encourageant les efforts communs visant à maintenir la paix, la stabilité et le développement dans la région.- VNA