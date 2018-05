Emmanuel Labrande, président de l'EUNIC, prend la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la Journée des livres européens au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 8e édition de la Journée des livres européens a débuté samedi matin 5 mai à Hanoï, avec la participation d'une dizaine de pays que sont l'Autriche, le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, la France, la République tchèque, l'Espagne, la Suède, l'Italie et la Belgique.

Organisé par le réseau EUNIC (European Union National Institutes for Culture) qui regroupe les instituts nationaux européens chargés de l' action culturelle, cet événement comprend de nombreuses activités dont la présentation de livres, des expositions, des discussions littéraires, la projection de courts-métrages, etc.

Il a pour but d'aider les lecteurs vietnamiens à mieux appréhender la littérature, le style de vie et la culture des pays européens.

À Hanoï, la Journées des livres européens se poursuit jusqu'au 17 mai. À Hô Chi Minh-Ville, l'événement se tiendra du 12 au 20 mai. La cérémonie d'ouverture sera organisée le 13 mai à 9h dans la rue des livres Nguyên Van Binh.

Vendredi soir, les Journées européennes 2018 au Vietnam ont débuté à Hanoï. Cette manifestation est organisée par la Délégation de l'Union européenne, les ambassades des pays membres de l'Union européenne (UE) et les centres culturels européens au Vietnam.

Présent à l'inauguration, le président du Comité populaire de Hanoï Nguyên Duc Chung a affirmé que cet événement apporterait un espace culturel vivant aux Hanoïens à l'occasion du week-end. Il a souhaité que des activités similaires soient organisées dans l'avenir afin de renforcer les échanges culturels entre Hanoï et les pays européens.

Le point d'orgue de ces journées sera "le village européen", un programme culturel et artistique original mettant en avant la diversité culturelle de l'Europe sur les plans artistique, culinaire et des styles de vie. Ce village européen sera installé au pied de la statue du roi Ly Thai To, près du lac Hoan Kiem, au cœur de Hanoï. Du 4 au 6 mai, y sont organisés une trentaine d’événements : sports, concerts, défilés de mode, jeux, activités interactives…

Dans le cadre de ces Journées européennes 2018, qui visent à célébrer la journée de l'Europe, le 9 mai, est aussi programmée la publication d'une collection de photos sur les patrimoines culturels des pays de l'Union européenne. -VNA