Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, prononce le discours d'ouverture de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 5e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale a débuté le 22 novembre à Hanoï, sous la présidence du président de l’organe législatif, Vuong Dinh Hue.



Selon Vuong Dinh Hue, lors de cette réunion, le Comité permanent de l'Assemblée nationale discutera de la proposition du gouvernement d'ajouter deux projets de loi au Programme d’élaboration de lois et ordonnances en 2022. Il s’agit du projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur les radiofréquences et du projet d’amendement de la loi sur l'examen et le traitement médicaux.



En outre, le Comité permanent travaillera sur la signature de l’accord d'assurance sociale entre les gouvernements du Vietnam et de la République de Corée, négocié depuis 2015, outre un projet de résolution expliquant certains articles du Code pénal. Il devra également étudier des rapports pour prendre une décision concernant le coût de gestion du Fonds d'assurance sociale au cours des trois prochaines années.



La réunion vise de plus à dresser un bilan de la 2e session de l’Assemblée nationale, à discuter des préparatifs préliminaires à la session de mai 2022 et du contenu de la prochaine session irrégulière qui sera consacrée à des questions urgentes et importantes pour le pays. -VNA