Hanoï, 15 juillet (VNA) - La 35e réunion du Comité permanent de la 14e législature de l’Assemblée nationale (AN) a débuté lundi 15 juillet à Hanoï, sous l’égide de la présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan.

La dirigeante a annoncé que la réunion durerait 2,5 jours, discutant de quatre projets de lois concernant les entrées et les sorties du territoire des citoyens vietnamiens ; les milices populaires (amendée); l’organisation du gouvernement et des administrations locales (amendée); les cadres et fonctionnaires et les employés du secteur public (amendée).

Le Comité permanent va évaluer les résultats de la 7e session de l’AN, discuter des préparatifs de la 8e session, donner les avis sur le projet de l’e-AN, l’utilisation du Fonds de soin et de traitement des malades à la carte d’assurance-santé

Les débats vont porter sur les nominations d’ambassadeurs vietnamiens à l’étranger et l’établissement des quartiers de Loc Hoa et My Xa de la ville de Nam Dinh, province éponyme (Nord), et du bourg de Mang Den du district de Kon Plong, province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre). -VNA

Après la séance d’ouverture, sous l’égide du vice-président de l’AN Do Ba Ty, les députés ont discuté du projet de loi sur les milices populaires (amendé). -VNA