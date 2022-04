Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien (deuxième à gauche) et des délégués coupent la bande d'inauguration de Vietnam Expo 2022. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Placé sous le thème "Step together in digitized world" (Faire un pas ensemble dans un monde numérisé), la 31e Foire internationale commerciale du Vietnam (Vietnam Expo 2022) a débuté le 13 avril en format hybride.

La foire se déroule du 13 au 16 avril au Centre des expositions internationales à Hanoi et en ligne du 13 avril au 13 mai sur le site d’internet vietnamexpo.com.vn.

Elle attire la participation de 410 entreprises vietnamiennes et étrangères venues de 15 pays et territoires. Des entreprises présentent des produits sur 380 stands disponibles axés sur quatre industries principales : valeur vietnamienne et exportations, machines – industries de soutien, solutions numériques et commerce électronique, nourriture et boisson.

Dans son discours d’ouverture, le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a affirmé qu’après plus de 30 ans, Vietnam Expo était devenue l’une des activités de promotion commerciale les plus grandes et importantes du secteur de l'industrie et du commerce.

Vietnam Expo a apporté de nombreuses valeurs économiques et des opportunités aux entreprises vietnamiennes, leur permettant d’accroître leurs exportations, de développer le marché intérieur, de participer aux chaînes de valeur mondiales, et de contribuer à la mise en œuvre des engagements du gouvernement sur l'intégration à l’économie mondiale, a-t-il affirmé.

Le stand de Biélorussie à Vietnam Expo 2022. Photo: VNA



L’année 2022 marque le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - République de Corée. En tant que pays invité d'honneur, le stand de la République de Corée - le plus grand stand de cette année - réunit plus de 70 entreprises prestigieuses.

Lee Jong Seob, président de l’Agence sud-coréenne de promotion du commerce et des investissements (Kotra) en Asie du Sud-Est et Océanie, a déclaré que le Vietnam était bien apprécié et demeurait un marché potentiel des entreprises sud-coréennes. Grâce à Vietnam Expo 2022, les entreprises des deux pays auront plus de possibilités de coopération, a-t-il espéré.

Dans le cadre de Vietnam Expo 2022, outre des activités de promotion commerciale, forums, séminaires, colloques, des stands à distance (remote booths) sont également organisés en ligne pour de nombreuses entreprises étrangères. -VNA