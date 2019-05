Les visiteurs à la foire ASGA Vietnam 2019. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 2e foire internationale des technologies d'imprimerie sérigraphique et numérique (ASGA Vietnam 2019), a ouvert ses portes jeudi 9 mai à Ho Chi Minh-Ville.

Cet événement bisannuel est organisé par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) du Guangdong, l’Association chinoise de sérigraphie et d'imagerie graphique (SGIA) et le Groupe d’exposition Yuezhan. Il regroupe 200 exposants venus de pays et territoires d’Asie tels que la Malaisie, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, la Chine, les Philippines…

Les exposants présente de nouvelles technologies et des machines dernier cri pour l'imprimerie sérigraphique et numérique, utilisées dans de nombreux secteurs tels que le textile-habillement, l'électronique, les chaussures, l'emballage, la céramique.



Sont aussi prévus des séminaires, des formations techniques ainsi que des échanges et rencontres pour trouver des partenaires.



Il s’agit d’une bonne occasion pour les fabricants nationaux d'avoir accès à de nouvelles technologies d'imprimerie, à des solutions optimales pour améliorer leur compétitivité et la qualité de leurs produits.

Clôture le 11 mai. -VNA