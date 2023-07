Hanoi (VNA) - La 24e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) de la 15e législature s’est ouverte ce mercredi, 12 juillet à Hanoï sous l’égide du président de l’AN Vuong Dinh Hue.

Le président de l’AN Vuong Dinh Hue lors de la cérémonie d'ouverture de la session. Photo : VNA

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le vice-Premier ministre Tran Luu Quang ont assisté à la séance d'ouverture.

Pendant trois jours, les députés devront examiner et commenter plusieurs projets de loi et de résolutions importants.

Citons, entre autres, la Résolution no.525 publiée lors de la 13e législature sur la rencontre entre électeurs et élus, les modifications apportées aux lois sur le transport routier et sur la sécurité routière, le projet de résolution sur l’organisation des unités administratives au niveau des districts et des communes pour la période 2023-2030.

Lors dela session. Photo : VNA

S’agissant de la supervision parlementaire, les députés devront examiner un rapport d’application des Résolutions no.88 et 51, publiées respectivement en 2014 et en 2017 sur la réforme des manuels scolaires, ainsi que des bilans des pétitions reçues en mai et en juin 2023.

Les élus devront également dresser le bilan de la 5e session et préparer la 6e session de la 15e législature. - VNA