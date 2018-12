Un stand à la foire. Photo: VNA



Lao Cai (VNA) - Le matin du 4 décembre 2018, au centre d'exposition international de Hekou, province du Yunnan (Chine), a été ouverte la 18ème foire économique et commerciale à la frontière Chine-Vietnam.

Cette foire est organisée par le Service des affaires commerciales de la province du Yunnan (Chine) et le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Lao Cai (Vietnam).

Il y a 1 419 stands dont 385 d’entreprises vietnamiennes, 835 d'entreprises chinoises et 199 d'entreprises de République de Corée, de Thaïlande... Les produits présentés à cette foire sont principalement des produits agricoles, des fruits, des fruits de mer congelés, des articles d’artisanat traditionnel, des articles textiles et d’habillement...

La foire a lieu chaque année à Lao Cai (Vietnam) et au Yunnan (Chine), dans le but de promouvoir les échanges commerciaux entre les investisseurs vietnamiens et chinois et les autres pays pour l’amitié et la coopération au développement. C'est également une occasion pour les entreprises des deux pays de se rencontrer, d'échanger et de promouvoir leurs produits typiques et de rechercher des opportunités d'affaires.

Se déroulent également un certain nombre d'activités telles que le colloque sur la coopération commerciale et économique entre Lao Cai (Vietnam) et le Yunnan (Chine), la signature de contrats économiques et commerciaux entre entreprises vietnamiennes et entreprises chinoises...

La foire durera jusqu’au 8 décembre 2018. -VNA