La 16e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) s’est ouverte le 22 juin à Phnom Penh. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le Vietnam participe à la 16e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) qui s’est ouverte le 22 juin à Phnom Penh, au Cambodge.

Dans son allocution, le général Tea Banh, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Cambodge, a souligné que l’ASEAN doit maintenir sa force et sa résilience dans le contexte de nombreux défis, notamment la concurrence entre grands pays, la criminalité transnationale, le terrorisme, la sécurité, le changement climatique et les épidémies.

Selon le général Tea Banh, cet événement constitue un forum efficace pour renforcer la coopération pratique dans la région, afin de résoudre les défis actuels.

Il a également souligné que l'ADMM et la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN élargie (ADMM+) jouaient un rôle important dans le conseil et la promotion de la coopération de défense au plus haut niveau dans la région.

Lors de la réunion. Photo: VNA

A cette occasion, le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense a souligné que l'organisation réussie des événements susmentionnés reflèterait la solidarité et l'unité du bloc.

En marge de l'ADMM, les ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge ont échangé des mesures visant à renforcer leur solidarité et leurs relations d'amitié traditionnelles, en général, ainsi que leur coopération de défense en particulier.

L’ADMM se clôtura le 23 juin.-VNA