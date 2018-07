Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon une enquête menée par le Département général des statistiques, au 3e trimestre de cette année, 89,6% des entreprises manufacturières prévoient que leur volume de production augmentera ou demeurera stable par rapport au 2e trimestre.

Seulement 10,4% des entreprises pensent que la production et les affaires seront plus difficiles que le 2e trimestre.



Le secteur des investissements directs étrangers s'avère le plus optimiste avec 91,7,7% des entreprises qui jugent que la situation sera bonne et restera stable. Ce taux s'établit respectivement à 87,8% et 88,9% pour les secteurs des entreprises étatiques et non étatiques.

Les prévisions optimistes sur l'augmentation du volume de production au 2e semestre concernent les secteurs tels que la production de vêtements (+66%), de produits électroniques et optiques, d'ordinateurs (+65,1%), la fabrication de papier (+65,1%), la production et la transformation de produits alimentaires (+63,2%), la production de boissons (+62,7%), etc.

En outre, le Département général des statistiques a également donné des prévisions sur les commandes à l'exportation pour le 2e semestre. 90% des entreprises pensent que le nombre de commandes devrait s'améliorer et rester stable par rapport au semestre précédent.

Les secteurs prévoyant une augmentation des commandes à l'exportation comprennent la production de tabac (+56,3%), de moyens de transport (+55,6%), de vêtements (+55,4%), de produits électroniques et d'ordinateurs (53,65), de métal (+50%), etc. -VNA