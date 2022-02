Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Optimistes quant aux perspectives de reprise économique, de nombreuses banques visent une croissance d'au moins 20 à 30 % cette année, en s'appuyant principalement sur les prêts aux particuliers, les prêts immobiliers.

La perspective d'une croissance du PIB de 6 à 7% cette année, l'augmentation de la couverture vaccinale, la croissance positive des exportations et le prochain programme de développement et de relance socio-économiques... sont de bon augure pour la croissance économique et la croissance des bénéfices des banques en 2022.

Selon le Dr. Can Van Luc, membre du Conseil consultatif national de la politique financière et monétaire, économiste en chef de la Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV), le programme de développement et de relance socio-économique assistera la croissance du secteur bancaire cette année.

La Banque commerciale par actions de la Prospérité (VPBank), quant à elle espère que le taux de croissance moyen des bénéfices de la banque au cours de ces 5 prochaines années pourrait atteindre 30 à 35 %.

De même, la Banque internationale du Vietnam (VIB) s'est également fixée un objectif de croissance des bénéfices de plus de 30%/an ces 5 prochaines années.

Certains analystes estiment que les banques ayant l'avantage d'une marge de crédit, d'un ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) élevé, d'une large couverture des créances douteuses, d'un modèle d'exploitation dynamique, d'un large écosystème numérique... maintiendront un taux de croissance élevée.

La reprise économique ouvrira de nombreuses opportunités de croissance notamment dans le crédit aux particuliers. C'est aussi le "champ de bataille" où les banques se livrent une concurrence féroce.

Tran Thu Huong, directrice de la stratégie et chef de la division de banque de détail de VIB, a déclaré qu'en 2022, cette banque continuera de se fixer un objectif de forte croissance dans le segment de détail.

Pendant ce temps, les responsables de VPBank sont également optimistes sur le fait qu'en 2022, tous les segments stratégiques de cette banque retrouveront la croissance, tels que crédit à la consommation, PME...

En particulier, dans le secteur du commerce de détail, les prêts immobiliers seront de plus en plus valorisés par de nombreuses banques.

Selon l'évaluation de Dragon Capital, le segment de la banque de détail au Vietnam est de plus en plus ciblé, avec de grands potentiels de développement. D'autre part, le passage au commerce de détail améliorera également les marges bénéficiaires et fournira une source de revenus plus stable pour les banques.- VNA