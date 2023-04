Hô Chi Minh-Ville (VNA) - De nombreuses entreprises de Hô Chi Minh-Ville ont choisi de délocaliser leurs usines dans des provinces avoisinantes. Elles encouragent notamment les ouvriers originaires de ces localités à revenir y travailler pour raccourcir la distance géographique avec leurs familles et économiser le coûts de la vie.

Lorsque la Sarl Nikkiso Vietnam, basée dans la zone franche d’exportation de Tân Thuân, 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, a ouvert une usine supplémentaire dans le Parc industriel de Singapour, situé dans sa province natale de Quang Ngai (Centre), Cao Thi Thu a été la première à s'inscrire à travailler dans la nouvelle usine. Avec cette décision, Thu a conservé son salaire et ses avantages obtenus lors de longues années de travail dans cette entreprise. Elle a également été promue cheffe d’équipe dans la nouvelle usine.

Actuellement, de nombreuses entreprises à Hô Chi Minh-Ville ont ouvert davantage de succursales dans d'autres provinces et encouragent les travailleurs issus de ces localités à retourner pour y travailler.

Économies de coûts

Une usine de transformation de produits aquatiques dans la province méridionale de Long An. Photo : VNA/CVN

Travaillant à Hô Chi Minh Ville depuis une dizaine d’années, Thu et son mari vivent toujours dans un petit appartement loué. Leur capacité financière est modeste en raison du coût de la vie élevé, des frais d'études des enfants, etc. Ainsi, lorsque l'entreprise a encouragé les travailleurs à retourner à l'usine nouvellement ouverte à la campagne, Thu et son mari se sont portés volontaires pour quitter la ville.

"Le salaire dans la province n'est peut-être pas aussi élevé qu'à Hô Chi Minh-Ville, mais en contrepartie, nous n'avons pas à payer de loyer, et mes parents peuvent nous aider à garder nos enfants. De plus, lorsque je travaille dans la nouvelle usine, je reçois également une indemnité de poste", a déclaré Mme Thu.

Outre Mme Thu, depuis le début de cette année, onze autres employés de l'entreprise ont décidé de revenir travailler dans leur pays natal. Nguyên Thi Phat, présidente du syndicat de la compagnie Nikkiso Vietnam, a déclaré que la nouvelle usine de Quang Ngai sera opérationnelle en juin 2023. Actuellement, l'entreprise prépare la main-d'œuvre et offre des incitations aux employés qui viennent travailler dans la province de Quang Ngai au Centre. Avec cette politique, la nouvelle usine dispose d'une équipe de travailleurs expérimentés. Quant aux employés, ils pourront travailler près de chez eux et bénéficier d'opportunités de promotion.

De même, la Sarl Furukawa Automotive Parts Vietnam (dans la zone franche d’exportation de Tân Thuân, à Hô Chi Minh-Ville), après un an de mise en service de la première usine dans le parc industriel de Binh Minh (province méridionale de Vinh Long) avec 2.000 travailleurs, a mis en service la deuxième usine en avril. Jusqu'à présent, l'entreprise a recruté et formé près de 2.000 travailleurs, dont beaucoup sont revenus de Hô Chi Minh-Ville, pour répondre aux besoins de la deuxième usine.

Les dirigeants de nombreuses entreprises à Hô Chi Minh-Ville ont déclaré que dans le passé, la plupart des cas de rapatriement de travailleurs concernaient des familles avec de jeunes enfants. Le coût pour élever des enfants et vivre dans les grandes villes est trop élevé, alors quand il y a une chance de trouver un emploi dans leur ville natale, les ouvriers la saisissent.

De nombreuses entreprises de Hô Chi Minh-Ville ont choisi de délocaliser leurs usines dans des provinces avoisinantes. Photo : VNA/CVN

Par exemple, la société Thành Công, spécialisée dans le textile, l'investissement et le commerce, a deux usines respectivement dans les provinces méridionales de Tây Ninh et Vinh Long, en plus de son siège dans l'arrondissement de Tân Phu à Hô Chi Minh-Ville. Selon Nguyên Huu Tuân, directeur des ressources humaines de Thành Công, le salaire des employés à Vinh Long est inférieur de 20% à celui des ouvriers à Hô Chi Minh-Ville, mais ils peuvent économiser beaucoup d'argent sur le loyer mensuel, qui ne coûte que 400.000 à 500.000 dôngs alors que le coût est trois ou quatre fois plus élevé en ville. De plus, si les travailleurs ont leur propre maison, ils peuvent également augmenter leurs revenus en cultivant des terres.

"Le déplacement des usines vers les provinces pour réduire les coûts est une tendance. De plus, le gouvernement investit de plus en plus dans les infrastructures, ce qui réduit les coûts et les temps de transport", a précisé Nguyên Huu Tuân.

Même régime de prestation

La Sarl Oasis, une entreprise d'habillement, possède une grande usine dans le district de Cu Chi, à Hô Chi Minh-Ville. Cependant, en 2017, elle a décidé d'ouvrir une succursale dans la province de Binh Dinh, dans le centre du pays. Cette succursale emploie actuellement plus de 500 travailleurs et fonctionne de manière stable.

Selon Luu Thuân Hanh, directrice générale adjointe d'Oasis, les habitants du Centre sont très travailleurs et actifs, ce qui est un atout pour les entreprises. En utilisant la main-d'œuvre locale, l'entreprise peut éviter le phénomène de rotation des employés et trouver facilement de la main-d'œuvre supplémentaires. Bien que les salariés travaillant à Binh Dinh touchent un salaire de base inférieur à celui des salariés travaillant au siège principal dans le district de Cu Chi, les régimes de prestations, les indemnités de déplacement et les allocations de déjeuner, d'éducation des enfants, etc. sont tous les mêmes.

Selon Luu Thuân Hanh, "actuellement, le revenu le plus bas des travailleurs à Binh Dinh est de plus de 8 millions de dôngs/mois, tandis que les travailleurs qualifiés touchent plus de 20 millions de dôngs/mois. Avec un tel revenu, les travailleurs peuvent vivre confortablement".

Le secteur du textile-habillement attire un grand nombre d'ouvrières. Photo : VNA/CVN

De même, Trân Sy Khuong, responsable des ressources humaines d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de plastiques ménagers située dans l'arrondissement de Binh Tân, à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que, outre le siège principal de l'entreprise dans la métropole du Sud, la société a également ouvert deux autres usines dans la province méridionale de Long An. Cette expansion vise à réduire les coûts de location et de main-d'œuvre. L’entreprise souhaite développer les activités de production des usines de Long An.

Selon Trân Sy Khuong, les usines de la province attirent facilement les travailleurs non qualifiés, mais il est difficile de recruter des travailleurs hautement qualifiés. Ces derniers cherchent souvent des opportunités d'emploi dans les grandes villes pour avoir la possibilité d'apprendre et de progresser. Il convient de noter que pour des postes liés à des activités spécifiques telles que le commerce, l'import-export, etc., les principaux lieux de travail se trouvent à Hô Chi Minh-Ville. Par conséquent, afin de faciliter la production et les activités de l'entreprise, celle-ci a créé actuellement un bureau de conception de modèles, des ressources humaines, des ventes, de l'import-export et de la comptabilité à Hô Chi Minh-Ville, tandis que dans la province, l'usine emploie des ouvriers pour fabriquer les produits.

Le directeur du Département de l'emploi (ministère du Travail, des Invalides de guerres et des Affaires sociales), Vu Trong Binh, a déclaré que les coûts de la location du terrain et de la main-d'œuvre étant élevés à Hô Chi Minh-Ville, de nombreuses entreprises déménageront dans les provinces moins coûteuses à l'avenir. "D'autre part, après l'épidémie de COVID-19, notre pays connaît une restructuration des investissements dans certaines industries. Bien que le nombre total d'employés ne diminue pas, il y aura un déplacement de la main-d'œuvre d'un endroit à un autre ou d'une industrie à une autre en raison de conditions de travail plus attractives. C'est un point positif pour le développement durable du marché du travail", conclut Vu Trong Binh. -CVN/VNA