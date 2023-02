Transformation des crevettes. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Selon la Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie, la Russie souhaite promouvoir la coopération avec les pays amicaux, dont le Vietnam.

Il s’agit d’une grande occasion pour les entreprises vietnamiennes de pénétrer le marché russe dans les domaines de l’agriculture, de l'alimentation, de la transformation, de l'habillement et de la chaussure.

Le conseiller commercial du Vietnamien en Russie, Duong Hoàng Minh, a déclaré qu’afin de promouvoir les exportations et de dominer le marché russe, les entreprises vietnamiennes devraient participer aux grandes expositions en Russie.

Les agences de gestion devraient encourager et soutenir les localités, les associations et les entreprises à organiser des délégations de promotion commerciale pour participer à des expositions spécialisées sur les vêtements, les meubles, les produits alimentaires, le café, le thé… en Russie cette année, a-t-il ajouté.

En outre, l'Agence de promotion du commerce et le Département des marchés européens et américains relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce devraient soutenir la mise en relation des entreprises vietnamiennes avec la compagnie Leroy Merlin East spécialisée dans la vente au détail de matériaux de construction, de meubles de décoration intérieure et extérieur- une filiale du groupe Leroy Merlin pour apporter des marchandises à la chaîne de supermarchés Leroy Merlin en Russie.

Le groupe Leroy Merlin enverra une délégation pour travailler directement avec des partenaires vietnamiens s'il trouve environ 10 à 15 entreprises, a-t-il informé.

Selon Duong Hoàng Minh, ll s'agira d'une excellente opportunité pour les petites et moyennes entreprises vietnamiennes de fabrication de matériaux mécaniques, électriques, électroniques, de matériaux de construction et de décoration intérieure et extérieur de pénétrer le marché russe et de promouvoir les exportations de marchandises vers la Russie. -VNA