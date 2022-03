Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'objectif de porter la proportion de capacité d'électricité renouvelable à 45% d'ici 2030 et la nécessité d'un fonds de 4 milliards de dollars pour y parvenir créent de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes et étrangères d'investir dans le secteur des énergies renouvelables.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, en réponse au développement exceptionnel de l'économie vietnamienne ces dernières années, la consommation d'électricité a augmenté rapidement avec une croissance annuelle de 9 %.

Lors du sommet d'affaires Vietnam-États-Unis 2022 à Hanoï, le directeur du Département de l'électricité et des énergies renouvelables du ministère de l'Industrie et du Commerce, Hoang Tien Dung, a noté que le Vietnam s'était fixé pour objectif que d'ici 2030, l'électricité renouvelable représente 45% de son mix énergétique, reflétant son orientation vers les énergies renouvelables.

La mise en œuvre du programme nécessitera environ 14 milliards de dollars, aussi le Vietnam souhaite-t-il la participation d'entreprises, en particulier celles des États-Unis, a-t-il ajouté.

A cette occasion, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) Pham Tan Cong a déclaré qu'à la suite de cette orientation, la VCCI a lancé son initiative « Indice verte » (Green Index) avec l'appui de l’Agence américaine pour le Développement international, visant à promouvoir la réforme institutionnelle environnementale et les activités d'investissement durable.

Il a déclaré que les entreprises vietnamiennes et américaines avaient de bonnes chances de réussir leur coopération dans le domaine du gaz naturel liquéfié et des énergies propres et renouvelables pour contribuer à la croissance du commerce et à la sécurité énergétique des pays.

Lors du Forum des entreprises du Vietnam 2022 (VBF 2022), des représentants de nombreuses associations professionnelles nationales et étrangères opérant au Vietnam ont suggéré au gouvernement vietnamien de développer les énergies renouvelables et d'améliorer son efficacité énergétique, en promouvant la technologie de stockage d'énergie par batterie et l'énergie hydrogène. -VNA