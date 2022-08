Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un programme visant à promouvoir l'investissement et la connectivité commerciale entre les entreprises vietnamiennes et les partenaires singapouriens a été organisé le 23 août par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC).

Ho Chi Minh-Ville appelle à des investissements dans de nombreux projets d'infrastructures de transport, d'embellissement urbain, de traitement de l'environnement, de prévention des inondations, d'agriculture, d'industrie, de commerce et de services.

Selon la directrice adjointe de l'ITPC, Cao Thi Phi Van, Singapour est désormais le 2e investisseur sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam avec un capital enregistré total de 66 milliards de dollars. Il est aussi le plus grand investisseur sur 116 pays et territoires investissant à Ho Chi Minh-Ville avec 1.557 projets d'une valeur de près de 13,6 milliards de dollars.

Photo: VNA

Nguyen Quoc Vinh - chef du Département de promotion des investissements de l'ITPC - a souligné les avantages de la mégapole du Sud pour devenir la première destination des investisseurs internationaux dans le pays.

Située au centre de la zone économique clé du Sud, Ho Chi Minh-Ville dispose d'un réseau moderne de routes, de voies ferrées, de voies navigables et de voies aériennes, a-t-il indiqué, ajoutant que la construction d'infrastructures de transport dans les localités adjacentes est un levier pour Ho Chi Minh-Ville pour mieux se connecter avec les corridors régionaux et internationaux.

Le produit intérieur brut régional (PIBR) de Ho Chi Minh-Ville au premier semestre 2022 a augmenté de 3,82 %. La valeur d'import-export au cours des sept premiers mois de la ville a atteint plus de 64 milliards de dollars, se classant au premier rang dans le pays.

Nguyen Quoc Vinh a déclaré que la ville accorde la priorité à l'attraction de groupes technologiques au premier rang des chaînes de production, qui utilisent la haute technologie et ont des atouts en recherche et développement, des investisseurs financiers qui utilisent des technologies respectueuses de l'environnement, des investisseurs dans le secteur des services à haute valeur ajoutée et l'automatisation utilisant des énergies propres et renouvelables, entre autres.

Mme Amy Wee, directrice de la Fédération des entreprises de Singapour au Vietnam, a déclaré qu'il existe de nombreuses opportunités d'investissement au Vietnam grâce aux politiques visant à attirer les investissements et à la réforme institutionnelle, et à l'ouverture de la porte au commerce international et aux investissements étrangers. Dans le même temps, elle a également souligné les problèmes en suspens tels que la productivité, la hausse du coût de la main-d'œuvre, les lacunes dans les infrastructures, les loyers élevés dans les zones industrielles et un cadre juridique toujours en cours d’élaboration et d'ajustement.

Selon des représentants d'entreprises singapouriennes, le Vietnam en général, et Ho Chi Minh-Ville en particulier, est une destination attrayante pour de nombreuses grandes entreprises et projets d'investissement.

Les PME singapouriennes souhaitaient également investir dans des domaines où Singapour a des atouts et où le Vietnam a des besoins tels que l'informatique, a-t-elle déclaré.-VNA