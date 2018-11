Photo: VNA

Berlin (VNA) – L’Université Vietnam-Allemagne (VGU) et World University Service (WUS) ont organisé jeudi à Wiesbaden, capitale du Land de Hesse, un colloque sur les opportunités d’emploi et de coopération dans la recherche scientifique pour les intellectuels et étudiants vietnamiens en Allemagne.

Exprimant sa satisfaction devant le développement de la VGU, Karin Muller, représentante du ministère des Sciences et des Arts du Land de Hesse a affirmé le rôle et la signification importante de la coopération dans l’éducation entre le Vietnam et l’Allemagne, en particulier le Land de Hesse.

Le ministère des Sciences et des Arts du Land de Hesse soutient toujours le développement de la VGU, a-t-elle souligné.

Selon le vice-recteur de la VGU Ha Thuc Vien, outre la formation des ressources humaines qualifiées au service de l’œuvre d’industrialisation et de modernisation du pays, la VGU encourage également les activités de recherche scientifique et de transfert de technologie au Vietnam.

Dans le but de devenir une excellente université, le conseil d’administration de la VGU souhaite, via ce colloque, attirer l’attention de nombreux professeurs et jeunes vietnamiens faisant des études en Allemagne et les encourager à participer aux activités d’enseignement et de recherche à la VGU.

Le docteur Kambiz Ghawami, représentant de WUS a souligné que la création de la VGU témoignait une bonne vision des gouvernements vietnamien et allemand dans la période de fort développement des deux pays avec de nombreux opportunités et objectifs majeurs comme l’édification des villes intelligentes, l’application de la technologie 4.0…

Selon lui, le Land de Hesse considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans l’éducation. Via WUS, le Land allemand a attribué plus de 4.000 bourses d’étude aux étudiants vietnamiens.

La VGU est la première université publique du Vietnam où l'enseignement comme l’administration sont réalisés selon les critères et normes de l'Allemagne. La première rentrée universitaire est intervenue en septembre 2008 pour les filières des technologies et des sciences naturelles. Les cours sont dispensés en anglais, l'allemand étant aussi enseigné mais en tant que seconde langue.

Après dix ans en activité, la VGU est considérée comme un projet phare des deux pays et l’un des meilleurs projets de coopération dans l’enseignement supérieur du gouvernement allemand et de le Land de Hesse à ce jour. -VNA