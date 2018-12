Hanoi, 9 décembre (VNA) - Une rencontre fut organisée à Hanoi le 8 décembre pour présenter les opportunités de coopération entre les petites et moyennes entreprises (PME) vietnamiennes et les experts de l’Organisation des experts de haut rang des Pays-Bas (PUM), une organisation bénévole destinée au développement durable des PME des pays en développement et marchés émergents.

L’événement, organisé à l’occasion du 45e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Pays-Bas, avait pour objectif d’intensifier les échanges entre les deux peuples, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de coopération aux entreprises.Le vice-président de l'Association d'amitié et de coopération entre le Vietnam et les Pays-Bas (VNFCA), Dinh Thi Minh Nguyet, également ambassadeur aux Pays-Bas pendant la période 2002-2006, a déclaré que les relations bilatérales s'étaient bien développées dans de nombreux domaines comme la réponse au changement climatique, la gestion de l'eau, l'agriculture, l'économie maritime et la logistique.L’événement a permis aux PME vietnamiennes de se familiariser avec la PUM et d’avoir accès aux connaissances et aux conseils d’experts chevronnés afin de servir leurs activités et d’avoir des orientations de coopération avec les entreprises néerlandaises, a-t-elle ajouté.Selon le représentant en chef de la PUM au Vietnam, Tran Quoc Long, la PUM compte actuellement 150 bureaux de représentation dans plus de 30 pays.Ses experts interviennent dans 50 domaines, principalement au Vietnam, dans les domaines de la formation professionnelle, de l’agriculture, des jeunes entreprises et du tourisme. Avec près de 30 ans d'activité au Vietnam, l'organisation a fourni une assistance à environ 100 petits projets chaque année.La PUM a également envoyé des experts au Vietnam pour aider le pays à mettre en œuvre de nouveaux projets de manière durable.L'organisation est présente à Hanoi, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Da Lat (hauts plateaux du Centre), la région du delta du Mékong et les zones voisines.-VNA