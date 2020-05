Point presse du ministère du Plan et de l’Investissement sur la prochaine conférence entre le Premier ministre et le milieu des affaires. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – « Après avoir écouté les rencommandations et les difficultés des entreprises lors des dialogues, le Premier ministre prendra des décisions importantes afin d’améliorer le climat des affaires et de l’investissement ».



C’est ce qu’a annoncé le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Vu Dai Thang, lors d’un point presse donné jeudi matin à Hanoï sur la prochaine conférence entre le Premier ministre et le milieu des affaires 2020, prévue le 9 mai prochain.



Il s’agira de la quatrième conférence directe du Premier ministre avec le milieu des affaires depuis sa prise de fonctions, a indiqué Vu Dai Thang, soulignant que cet événement contribuerait à illustrer l’engagement du gouvernement et du Premier ministre d’accompagner les entreprises, de poursuivre les mesures afin de les aider à se rétablir et à développer leurs activités économiques.



Selon Le Manh Hung, directeur de l’Agence de développement des entreprises, la prochaine conférence sera principalement consacrée à l’évaluation des impacts du COVID-19 sur les activités économiques, ainsi que des effets des politiques lancées par le gouvernement, le Premier ministre et les organes compétents afin d’assister les entreprises dans le contexte d’épidémie. Elle permettra également d’identifier des opportunités de développement en cette nouvelle conjoncture, de rechercher des mesures pour s’adapter rapidement à la situation, et d’avancer de nouvelles mesures pour continuer de favoriser le rétablissement et le développement des entreprises.



« Les idées, initiatives et propositions du milieu des affaires, d’experts et d’habitants seront synthétisées afin d’élaborer un plan d’action ou une résolution du gouvernement sur la reprise de l’économie, l’adaptation, l’innovation et le développement », a affirmé le vice-ministre Vu Dai Thang. -VNA