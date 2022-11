Le Vietnam compte 11 représentants répertoriés dans le classement des Universités d’Asie 2023. Photo : www.vnu.edu.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam compte 11 représentants répertoriés dans le classement des Universités d’Asie 2023 publié par l'organisation éducative britannique Quacquarelli Symonds.Le classement le plus élevé au Vietnam est allé à l'Université Ton Duc Thang, à la 138e place, suivie de près par l'Université Duy Tan, l'Université nationale du Vietnam à Hanoï et l'Université nationale du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville aux 145e, 162e et 167e positions, respectivement.L'Université des sciences et technologies de Hanoï est classée 248e. L'Université de Hue se classe dans le groupe 351-400, l'Université d'économie Ho Chi Minh-Ville dans 401-450 et l'Université de Da Nang dans 501-550.Les Universités vietnamiennes restantes dans le classement 2022 sont l'Université de Can Tho et l'Université nationale d'éducation de Hanoï dans le groupe 551-600 et l'Université industrielle de Ho Chi Minh-Ville dans le groupe 651-700.Avec 760 universités asiatiques, le classement 2023 des meilleures universités asiatiques est le plus important à ce jour, a déclaré Quacquarelli Symonds.Cette année, l'Université de Pékin prend la première place. Elle est suivie par l'Université nationale de Singapour et l'Université Tsinghua de Chine.Publié chaque année depuis 2009, le le classement des Universités d’Asie QS met en évidence les meilleures universités d'Asie chaque année à l'aide de 11 indicateurs : réputation académique (30 %), réputation de l'employeur (20 %), ratio professeurs/étudiants (10 %), réseau de recherche international (10 %). ), citations par article (10 %) et articles par faculté (5 %), personnel titulaire d'un doctorat (5 %), proportion de professeurs internationaux (2,5 %) et proportion d'étudiants internationaux (2,5 %), proportion d'étudiants en échange entrants (2,5 %) et proportion d'étudiants sortants en échange (2,5 %).- VNA