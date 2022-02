Récolte du riz au district de Quôc Oai (Hanoï). Photo d'illustration: VietnamPlus

New York (VNA) - Le Vietnam a partagé avec d'autres pays son expérience en matière d'éradication de la faim, de réduction de la pauvreté et de résolution des difficultés en temps de crise lors de la 60e session de la Commission du développement social des Nations Unies, ayant pour thème "Relèvement inclusif et résilient après la COVID-19 pour garantir à chaque personne des moyens de subsistance, le bien-être et la dignité: éliminer la pauvreté et la faim sous toutes leurs formes et dans toutes leurs dimensions aux fins de la réalisation du Programme 2030", tenue du 7 au 16 février au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis.

Selon un rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la pandémie de COVID-19 a inversé les récentes réalisations mondiales en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités, tout en exacerbant les vulnérabilités de nombreux groupes défavorisés. Par conséquent, le Secrétaire général de l'ONU a déclaré que la reprise après le COVID-19 était une opportunité pour les pays de construire et de développer des cadres politiques à long terme pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

S'exprimant lors de la session, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné l'inégalité de la reprise post-COVID-19 à travers le monde. Le processus de mise en œuvre des ODD d'ici 2030 est également interrompu, en particulier pour les ODD concernant l'éradication de la pauvreté.

L'ambassadeur vietnamien a affirmé que l'éradication durable de la pauvreté ne sera atteinte qu'une fois que les menaces à la sécurité alimentaire auront été traitées et que les cadres juridiques et politiques pertinents devront se concentrer sur la réduction de la pauvreté et des inégalités, le renforcement des capacités et des moyens de subsistance durables pour tous.

Le diplomate vietnamien a également souligné que pour assurer la sécurité alimentaire, - fondement important de la réduction de la pauvreté, les pays doivent promouvoir les investissements dans la science, la technologie et l'innovation pour l'agriculture afin d'accroître la productivité, la résilience et la durabilité.

Le Vietnam est prêt à rejoindre les cadres de coopération des Nations Unies et souhaite devenir un pôle régional d'innovation alimentaire. Le Vietnam s'est engagé à mettre pleinement en œuvre les ODD pour un avenir durable pour tout le monde. -VNA