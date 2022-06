Consultation du projet de résolution de l’Assemblée générale de l’ONU de préparation aux épidémies. Photo: VNA



New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU et les ambassadeurs d’Afrique du Sud, de Suède et de Nouvelle-Zélande ont coprésidé le 17 juin la consultation du projet de résolution de l’Assemblée générale de l’ONU de préparation aux épidémies.

En tant que pays qui préside l’élaboration de la résolution 75/27 de l’Assemblée générale de l’ONU sur la Journée internationale de préparation aux épidémies (27 décembre), le Vietnam a travaillé activement avec d'autres pays pour promouvoir les discussions sur les mesures visant à améliorer l'efficacité du système de santé mondial, à renforcer les échanges et à partager les expériences tirées de la pandémie de COVID-19 et celles en matière de prévention des maladies, contribuant ainsi à élever la prise de conscience et à prendre des mesures pour se préparer aux maladies qui pourraient survenir à l'avenir.

Dans leur discours, des représentants des pays ont soutenu l’initiative du groupe des pays qui ont organisé cette réunion de haut rang de l’Assemblée générale de l’ONU de préparation aux épidémies, à savoir l’Australie, le Bangladesh, le Canada, le Costa Rica, le Ghana, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, l’Afrique du Sud, la Suède et le Vietnam.

Ce groupe a été créé sur la base des recommandations du groupe indépendant sur la préparation et l'intervention en cas de pandémie mis en place par le directeur général de l'OMS.

Les représentants des pays ont également affirmé continuer de participer et de contribuer activement à ce processus. -VNA