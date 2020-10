Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam, en coopération avec l'Allemagne, la Belgique et la Suisse, a tenu en ligne le 9 octobre une réunion sur la sensibilisation et l'utilisation efficace des mesures intermédiaires dans la prévention et le règlement des conflits.

Des représentants de près de 40 pays membres du Conseil de sécurité et de l’ONU ont participé à cet événement.

Le Vietnam a appelé le Conseil de sécurité à faire preuve de solidarité, d'unité et de soutien aux médiateurs pour qu'ils s'acquittent des tâches qui leur ont été confiées, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, à promouvoir le consensus entre les parties en conflit et à soutenir les activités intermédiaires et de diplomatie préventive menées par l'ONU.

Les représentants des pays participants ont déclaré le soutien au recours à des mesures intermédiaires dans la prévention et le règlement des différends et des conflits, affirmant que le Conseil de sécurité jouait un rôle clé dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy, représentant en chef de la mission du Vietnam auprès de l’ONU, a déclaré que les pays avaient l'obligation de régler pacifiquement les différends et conflits, conformément à l'article 33 de la Charte de l’ONU, selon laquelle les mesures intermédiaires sont régulièrement utilisées et promouvoir leur efficacité. L'ambassadeur a déclaré que les intermédiaires et les médiateurs étaient confrontés à de nombreux défis dans la conduite des activités intermédiaires, et a suggéré que le Conseil de sécurité devrait aider à promouvoir des mesures intermédiaires en tant qu'outil de maintien de la paix et de la sécurité internationales.



L'ambassadeur a partagé l'engagement du Vietnam à contribuer aux efforts de prévention et de résolution des conflits par des moyens pacifiques, y compris des intermédiaires, déclarant que le Vietnam avait accueilli avec succès le Sommet États-Unis-République populaire démocratique de Corée en février 2019, et soutenu les intermédiaires de l'ONU à travers des contributions financières aux activités intermédiaires et de diplomatie préventive.

Il a déclaré que l'ASEAN était un modèle pour l’édification de dialogues, de la compréhension, de l'instauration de la confiance, de la gestion des crises dans la région et le partage des efforts de l'ASEAN pour promouvoir le rôle des femmes durant le processus de paix. -VNA