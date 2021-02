Elisa Fernandez, Représentante en chef d'ONU Femmes au Vietnam. Photo : ONU Femmes au Vietnam



Hanoï (VNA) – A l’occasion du Nouvel An lunaire 2021, Elisa Fernandez, Représentante en chef d'ONU Femmes au Vietnam, a accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) une interview sur son travail au Vietnam au cours des trois dernières années et ses messages adressés aux Vietnamiens.



Affirmant qu’ONU Femmes était toujours aux côtés du gouvernement vietnamien, elle a déclaré que le succès du gouvernement vietnamien dans la promotion de l'égalité des sexes était aussi le succès de son agence.



ONU Femmes a aidé le gouvernement vietnamien à renforcer les systèmes juridiques pour qu’ils s’adaptent aux normes internationales afin de promouvoir l’égalité des sexes, a-t-elle indiqué, ajoutant que l’agence onusienne avait également aidé à mettre en œuvre des politiques, en fournissant des instructions ou des recherches sur l'égalité des sexes et la protection des femmes et des filles.



Elle a en outre souligné qu’ONU Femmes était un pont reliant le gouvernement vietnamien aux donateurs, aux organisations de la société civile, aux organisations de développement ou aux ambassades, afin d'apporter des expériences et des assistances techniques au Vietnam.



ONU Femmes soutient le gouvernement vietnamien dans l'élaboration d'une stratégie nationale sur l'égalité des sexes pour la période 2021-2030, a-t-elle annoncé.



Elisa Fernandez a ensuite précisé que le succès d'ONU Femmes au Vietnam était une combinaison de nombreux facteurs, dont un personnel très motivé et engagé à agir pour promouvoir l'égalité des sexes au Vietnam. La plupart des membres du personnel travaillant au bureau d'ONU Femmes sont vietnamiens, a-t-elle dit.



Deuxièmement, un facteur très important est que le gouvernement vietnamien a signé de nombreuses conventions et accords mondiaux sur l'égalité des sexes, a-t-elle constaté, avant de citer les liens étroits entre ONU Femmes et ses partenaires, ainsi que les expériences, les capacités techniques et les nombreux spécialistes de l’agence onusienne.



S’agissant du Nouvel An lunaire au Vietnam, la Représentante en chef d’ONU Femmes a encouragé les hommes à partager plus de tâches ménagères avec les femmes afin que toute la famille puisse célébrer le Têt. Elle a souligné que, derrière chaque femme qui réussit, il y a le soutien des hommes et de leurs familles.



Elisa Fernandez a enfin adressé ses meilleurs voeux du Nouvel An 2021 aux familles vietnamiennes. -VNA