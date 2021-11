Hanoi, 24 novembre (VNA) - Le Vietnam est considéré comme un pays ayant un grand potentiel de développement économique dans le monde, notamment son industrie maritime, a souligné le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI) Kitack Lim lors d'une rencontre le 22 novembre avec l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long au siège de l'OMI à Londres.

Photo d'illustration : VNA

M. Kitack Lim a apprécié le dynamisme et le développement de l'industrie maritime vietnamienne ces deux dernières décennies. Il a déclaré qu'avec une population abondante et une main-d'œuvre qualifiée, le Vietnam dispose d'atouts dans la construction navale et la fourniture d'équipements de ce secteur.

Du fait de sa position géographique, le Vietnam dispose également de conditions favorables pour coopérer avec des puissances maritimes telles que le Japon, l'Inde, la République de Corée, la Chine,…

Pour sa part, l'ambassadeur Nguyen Hoang Long a déclaré que l'économie maritime et côtière joue un rôle important dans le développement économique du Vietnam, un pays doté d'un long littoral et de ports maritimes en eau profonde dans ses trois régions - Nord, Centre et Sud - et qui est connecté avec le Corridor économique Est-Ouest.

L'ambassadeur a demandé au secrétaire général Kitack Lim d'aider le Vietnam à améliorer sa capacité maritime, en transformant le potentiel de développement maritime en avantages nationaux, en apportant des contributions au développement économique et à la position du pays.

Le secrétaire général Kitack Lim a affirmé sa volonté de soutenir le Vietnam et l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni dans l'amélioration de la capacité maritime ainsi que le rôle du Vietnam au sein de l'OMI.

Le Vietnam est devenu le 126e membre de l'OMI en juin 1984. Jusqu'à présent, le pays est membre de 24 conventions et protocoles importants de l'OMI, dont les conventions sur l'Organisation maritime internationale ; sur la Facilitation du trafic maritime international ; la Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ; la Sécurité des personnes en mer ; le Travail maritime… Ses activités maritimes de recherche et de sauvetage sont particulièrement appréciées par l'OMI. - VNA